CaixaBank e Morgan Stanley baixam recomendação sobre as ações da Nos

Os analistas do CaixaBank e do Morgan Stanley fizeram alterações às recomendações para os títulos da operadora. No caso do CaixaBank, é referida a entrada de novos concorrentes no mercado, cenário que acarreta incerteza.

