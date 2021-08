Capital de risco quer tirar Portugal da cauda da Europa

Com o “private equity” a pesar só 0,026% no PIB nacional, um valor que fica apenas à frente da Grécia e da Roménia na Europa, o novo presidente da associação do setor (APCRI) apela ao Governo para que remova “a perversidade dos mecanismos regulatórios” que impedem os investidores institucionais de participar na capitalização da economia.

