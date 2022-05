Carregosa atinge 2 mil milhões em ativos sob gestão. Reforça aposta na sustentabilidade e digitalização

O Banco Carregosa atingiu o objetivo de ter dois mil milhões de euros em ativos sob supervisão antes da meta prevista no plano estratégico. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela instituição financeira liderada por Maria Cândida Rocha e Silva aquando da apresentação da nova identidade corporativa.No âmbito do plano estratégico delineado para o último triénio, o Carregosa alcançou, em 2021, a meta dos 2 mil milhões de euros em ativos sob supervisão, um crescimento de mais de 30% face ao ano anterior. Este era um dos principais objetivos do banco, que refere que o indicador reflete, de forma agregada, o resultado do trabalho de cada área de negócio e do aumento do número de clientes."O segredo do sucesso a longo prazo reside em ter uma marca reconhecida, diferenciadora e credível no mercado, associada a uma cultura forte, a pessoas talentosas e especializadas e a processos de inovação contínuos", diz a presidente do conselho de administração, Maria Cândida Rocha e Silva, citada em comunicado."O Banco reforça assim o foco e o empenho em colocar os recursos necessários à disposição dos clientes com necessidades de poupança e investimento para gerir, proteger e aumentar o seu património; enquanto procura, ao mesmo tempo, contribuir para um futuro mais sustentável", refere.Com mais de 185 anos de história, o Carregosa apresentou ao mercado uma nova identidade corporativa, focada no crescimento da atividade core de "wealth management" e assente em soluções de banca privada e de poupança e investimento.A renovada imagem do Banco Carregosa tem como principal objetivo a unificação das suas marcas-segmento, numa identidade única e transversal a todos os segmentos de mercado. A instituição financeira acrescenta que a nova abordagem permitirá dotar a marca de maior simplicidade, proximidade e relevância junto do seu "target", projetando-a para o futuro cada vez mais digital e tendo a sustentabilidade como pilar.