CEO dos CTT investiu mais de 11 mil euros em ações após a tomada de posse

O recém-nomeado CEO dos CTT, João Pereira Bento, adquiriu ações em duas operações consecutivas num total de mais de 11.000 euros, poucos dias após a respetiva nomeação como líder da operadora de correios nacional.





Cinco dias após ter assumido o cargo de presidente executivo dos CTT, a 27 de maio, João Pereira Bento adquiriu 2.450 ações, totalizando um investimento de 5.502,70 euros na empresa, lê-se no comunicado publicado esta segunda-feira, 3 de junho, no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.





O gestor adquiriu cada título por um preço de 2,25 euros, quando estes se encontravam em recuperação do mínimo histórico atingido a 15 de maio, de 2,14 euros. Esta segunda-feira, as ações do banco fecharam com uma quebra de 1,90% para os 2,276 euros. No acumulado do ano, a descida da operadora de correios nacional é de quase 23%, depois de três anos consecutivos de saldo negativo.





No dia seguinte a esta operação, 28 de maio, Pereira Bento adquiriu mais 2.500 ações, desta vez pelo valor de 2,29 euros cada, o que perfaz um total de 5.715 euros. Desta forma, no conjunto das duas operações, o CEO fez um investimento de 11.217 euros na empresa que gere.





Para além do atual responsável da empresa, outros acionistas decidiram reforçar a respetiva participação por volta das mesmas datas. O Norges Bank, que tinha uma posição de 3,31% nos CTT, passou a deter 150 milhões de títulos, o equivalente a 3,64% do capital. Uma operação que data também do passado dia 28 de maio.





Por fim, através do site da CMVM, dá-se conta de um terceiro e último conjunto de transações recentes: o administrador Steven Wood, através do fundo Greenwood Builders, procedeu à aquisição de ações nos três dias entre 29 e 31 de maio. No primeiro dia comprou 44.243 ações por 100.542 euros, no dia seguinte arrecadou 22.284 ações por 50.613,37 euros e por fim, a 31 de maio, fez a maior das três operações, com a aquisição de 62.716 títulos em troca de 143.475,63 euros.