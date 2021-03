Cerca de 90% do crédito automóvel distribuído por intermediários de crédito

Para comprar um carro a crédito não é preciso ir ao banco. Seja na concessionária automóvel ou num stand, a maioria dos compradores acaba por conseguir o crédito no local. Segundo o Banco de Portugal, os intermediários de crédito foram responsáveis por cerca de 90% do montante de crédito automóvel entre 2015 e 2020.O peso da atividade de intermediários de crédito tem vindo a crescer em Portugal nos últimos anos, com esta atividade a ter um papel especialmente importante no setor automóvel. Segundo o relatório de avaliação do regime jurídico dos intermediários de crédito, "os intermediários de crédito foram responsáveis pela comercialização de cerca de 90% do montante total de crédito automóvel concedido entre 2015 e 2020".Já no crédito aos consumidores, entre 2015 e 2020, "os intermediários de crédito viram a sua importância relativa enquanto canal de comercialização passar de 39,4% para 50,2% do montante de crédito concedido". Números que confirmam que "a intermediação de crédito tem vindo a assumir uma importância crescente nos últimos anos. Os intermediários de crédito têm um papel de relevo no mercado de crédito aos consumidores e no mercado de crédito à habitação e hipotecário, assumindo um peso significativo na distribuição desses produtos de crédito", destaca o regulador.

No crédito pessoal, os intermediários de crédito foram responsáveis pela comercialização, em 2015, de 5,3% do montante total de crédito concedido. Esse valor aumentou nos anos seguintes, atingindo 15,4% do total em 2020.



Já no crédito à habitação, em 2020, a percentagem do montante total de crédito à habitação e hipotecário concedido com recurso a intermediários de crédito situou-se em 12,3%.



Mais de 5.000 intermediários

De acordo com o mesmo relatório existem atualmente 5.079 intermediários registados junto do Banco de Portugal. Estes intermediários de crédito são pessoas singulares ou coletivas que, apesar de não estarem autorizadas a conceder crédito, intervêm no processo de comercialização de contratos de crédito, ao proporem contratos de crédito a consumidores, podendo também celebrar contratos de crédito em nome das instituições mutuantes, auxiliar os consumidores em atos preparatórios à celebração desses contratos, ou prestar-lhes serviços de consultoria, emitindo recomendações sobre contratos de crédito.Além dos 5.079 intermediários registados junto do Banco de Portugal, dos quais 20 foram autorizados noutros países-membros e atuam com passaporte comunitário, atuavam ainda como intermediários de crédito 17 instituições de crédito, uma instituição de pagamento e uma instituição de moeda eletrónica, o que eleva para 5098 o total de entidades que exercem a atividade de intermediação de crédito.

A implementação do regime de in termediários de crédito exigiu que todas as entidades que trabalham com instituições financeiras tivessem que se registar junto do regulador, um processo que levou a que entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2020, o Banco de Portugal tenha recebido 6969 pedidos de autorização para o exercício da atividade de intermediário de crédito.



"Em dezembro de 2020, foram apresentados junto do Banco de Portugal 6969 pedidos de autorização para o exercício da atividade de intermediário de crédito: 5331 desses pedidos foram recebidos em 2018, 1076 em 2019 e 562 em 2020", sintetiza o relatório.



O mesmo documento adianta ainda que "cerca de metade (55,9%) dos intermediários de crédito que intervêm somente na comercialização de contratos de crédito aos consumidores têm vínculo com apenas uma ou duas instituições mutuantes, sendo o mais frequente (30,9%) a celebração de um contrato de vinculação com uma instituição mutuante".