CGD está preparada para "joint-ventures" e aquisições no âmbito da economia azul

A tecnologia identifica o perfil das start-ups e cruza-as com os fundos de investimento presentes na plataforma, através da informação aberta da Internet e do algoritmo proprietário da Dealroom, o que permite "ter acesso a informação credível sobre os tipos de investimento, investidores, "start-ups" e de mercado", referiu o gestor de inovação da Fórum Oceano, Manuel Melo. "A economia portuguesa só pode crescer se aproveitar os seus recursos", disse o professor catedrático da Nova School Business of Economics.É por isso que o projeto atraiu parceiros como a Caixa Geral de Depósitos, cujo CEO, presente na cerimónia, sublinhou a sua relevância "para reduzir a pegada ecológica" das empresas e atingir os objetivos de emissão zero. Também foi neste contexto que avançou que a CGD está preparada "para criar 'joint-ventures' e fazer operações de fusão e aquisição", além da emissão de obrigações sustentáveis e obrigações verdes.

No âmbito do lançamento da plataforma Hub Azul Dealroom - que pretende casar start-ups, PME e investidores em projetos da economia azul -, o CEO da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, não pôs de parte eventuais "joint-ventures" ou aquisições futuras para apoiar a economia que rodeia os oceanos.A plataforma Hub Azul Dealroom, lançada nesta segunda-feira,Além da Caixa Geral de Depósitos, outro dos parceiros em destaque é a própria Euronext Lisbon. A sua presidente executiva, Isabel Ucha, também referiu o papel central que a economia azul tem assumido na Europa. Segundo a CEO, nos últimos cinco anos a economia azul na Euronext aumentou 30% e conta agora com 200 empresas, em áreas como pesca, exploração mineira, transporte marítimo, ligadas ao turismo, entre outras.