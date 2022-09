China mantém taxa de juros de referência em 3,65%

O Banco Popular da China (banco central) anunciou esta terça-feira que vai manter a taxa de juros de referência em 3,65%, após ter realizado um corte de cinco pontos base há um mês.Na atualização mensal, a instituição indicou que a taxa de referência para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) se vai manter no nível atual até pelo menos daqui a um mês.Este indicador, estabelecido como referência para as taxas de juros em 2019, é usado para definir o preço de novos empréstimos - geralmente para empresas - e empréstimos com juros variáveis que estão pendentes de reembolso.O cálculo é realizado com base nas contribuições para os preços de uma série de bancos - incluindo pequenos credores que tendem a ter custos de financiamento mais altos e maior exposição a crédito malparado -, e visa reduzir os custos de empréstimos e apoiar a "economia real".A LPR a cinco anos ou mais - referência para o crédito à habitação - também não se alterou, mantendo-se em 4,3%, depois de ter sofrido também um corte no mês passado, neste caso de 15 pontos base.O banco central chinês atende, assim, às previsões dos analistas, que antecipavam que não haveria alterações nas principais taxas de juros da China após os cortes anunciados em agosto.