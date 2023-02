CMVM alerta para falsos anúncios de investimento nos CTT

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

redes sociais e websites,

português de prestação de serviços de investimento e publicitação. Além disso, a transação tem que ser feita com recurso a entidades financeiras com as habilitações adequadas.





A CMVM identificou situações em que o contacto posterior recebido pelos potenciais investidores é efetuado por parte de entidades sediadas noutro país, que presta serviços em Portugal ao abrigo da livre prestação de serviços, e que disponibiliza o investimento em pacotes de produtos de investimento de retalho e seguros", avisa.





alertou, esta terça-feira, para anúncios que aludem ao investimento na cotada CTT, que tem circulado empor poder ser fraudulento e recomenda que os investidores verifiquem se a entidade e produto existem."A CMVM alerta para a circulação/disponibilização, em redes sociais e websites, de anúncios indicando 'Invista nos CTT' ou mensagens similares que solicitam dados pessoais para posterior contacto e apresentação de investimentos, designadamente em produtos de investimento complexos", refere a nota.Segundo o regulador português, os intermediários dos anúncios não se identificam, o que vai contra o regime legalPor sua vez, o regulador aconselha os investidores a que antes de contratualizarem um serviço, que verifiquem se a entidade tem autorização para exercer serviços em Portugal e que confirmem também no site da CMVM se o produto foi divulgado.