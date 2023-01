CMVM alerta que Iconic Capital não está autorizada a exercer atividade de intermediação

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou esta quarta-feira que a Iconic Capital / Effervescent Group LTD não está autorizada nem registada junto do regulador do mercado para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal."A CMVM adverte também que a referida entidade não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira", sublinha a mesma informação, que indica que esta entidade "opera atualmente com o website https://iconiccapital.world/pt".A entidade supervisora lembra aos investidores que devem consultar a lista de intermediários financeiros autorizados (através do link https://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/app/pesquisa_nome.cfm?nome) ou a lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS) (através do link https://web3.cmvm.pt/sdi/ifs/LPS/index.cfm) para averiguar se uma determinada entidade está autorizada a exercer atividade em Portugal.