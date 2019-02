CMVM lança consulta pública sobre finanças sustentáveis

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários colocou em consulta pública, até ao final de março, um documento de reflexão sobre finanças sustentáveis. O objetivo do regulador é que os agentes do mercado deem o seu contributo, para perceber quais as oportunidades e os riscos que os temas de sustentabilidade trazem.





A entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias está empenhada em incluir a sustentabilidade nos temas de investimento no mercado nacional. Assim, a CMVM publicou "um documento de reflexão e consulta sobre as Finanças Sustentáveis - um paradigma nos modelos e objetivos dos mercados financeiros que potencia um leque de benefícios e oportunidades, mas que coloca um conjunto de desafios e riscos que devem merecer a melhor atenção do regulador e supervisor do mercado de valores mobiliários".