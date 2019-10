A Cofina, empresa liderada por Paulo Fernandes e que detém títulos como o Negócios e o Correio da Manhã, anunciou o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Media Capital no dia 21 de setembro, revelando uma contrapartida de 2,3336 euros.



Este preço foi determinado no âmbito das negociações com a Prisa que, através da Vertix, detém 94,69% do capital da Media Capital, dona da TVI.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) já pediu à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas para que seja nomeado um auditor independente para que seja fixada uma contrapartida mínima a ser paga pela Cofina para comprar a Media Capital, de acordo com o comunicado publicado esta segunda-feira.Este cenário era já esperado, dada a baixa liquidez das ações da Media Capital e o facto de o preço ter sido acordado após negociações diretas entre a Cofina e a Prisa, dona da Media Capital.