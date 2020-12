CMVM quer acelerar compensações a lesados

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) quer que os lesados das práticas ilegais que sejam cometidas pelos operadores de mercado sejam compensados de forma mais célere. A solução, defende a presidente da entidade reguladora, Gabriela Figueiredo Dias, passa por criar mecanismos de resolução de litígios com as entidades supervisionadas que permitam a “recuperação do dano”. A CMVM já está

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...