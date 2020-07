CMVM vai comparar comissões

O regulador do mercado de capitais propõe um reforço dos deveres de reporte relacionados com os custos, de modo a ter informação para avançar com um comparador de comissões.

