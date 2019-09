Comentários de Mnuchin dão força à abertura de Wall Street

Os principais índices dos EUA abriram a sessão em alta, depois de Steven Mnuchin ter confirmado que as negociações com a China vão reatar, numa altura em que o clima entre ambos os países parece estar mais calmo.

A abertura das bolsas norte-americanas está a ser impulsionada pelos comentários do secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, que confirmou que as negociações com a China vão regressar dentro de duas semanas.

O Dow Jones sobe 0,28% para 27.023,70 pontos, o tecnológico Nasdaq Composite ganha 0,4% para 8.145,39 pontos e o Standard & Poor’s 500 valoriza 0,3% para 3.001,20 pontos.



O S&P500 tem-se distanciado do máximo histórico de julho, tocado na semana passada, depois de a Reserva Federal ter cortado as taxa de juro diretora. O índice está agora a 1,2% desse pico.

Hoje, o Governo chinês deu novas isenções a várias empresas chinesas para que voltem a comprar soja a empresas dos EUA, sem estarem sujeitas a tarifas, segundo a Bloomberg. As empresas, públicas e privadas, receberam isenções para comprarem entre 2 e 3 milhões de toneladas de soja aos EUA.