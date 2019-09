China dá novas isenções de tarifas para reforçar compra de soja aos EUA

O governo chinês deu novas isenções a várias empresas públicas e privadas para que possam comprar soja aos EUA sem estarem sujeitas a tarifas, noticia a Bloomberg citando fontes próximas.





Segundo a agência noticiosa, as empresas receberam isenções para 2 a 3 milhões de toneladas de soja americana, e algumas já terão mesmo comprado pelo menos 20 carregamentos, equivalentes a 1,2 milhões de toneladas esta segunda-feira.





Entre essas empresas estão as estatais Cofco e Sinograin, além de cinco outras empresas não especificadas pelas fontes ouvidas pela Bloomberg.





A concessão destas isenções por parte do governo chinês é conhecida uma semana depois das reuniões realizadas entre as delegações chinesa e norte-americana, nos Estados Unidos, na semana passada, e antes de serem iniciadas as conversações de alto nível no início de outubro.





Como confirmou ontem o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, o vice-primeiro-ministro chinês Liu He deslocar-se-á a Washington na próxima semana para serem retomadas as negociações com vista à resolução do conflito comercial.





O compromisso da China de comprar mais produtos agrícolas aos EUA é central nas negociações, numa altura em que Donald Trump procura reforçar o apoio por parte dos agricultores americanos, um eleitorado importante para lhe permitir a reeleição nas eleições presidenciais do próximo ano.