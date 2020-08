Como um robô pôs os CTT na mira do 3.º maior acionista

Compra atrás de compra, a gestora norte-americana Greenwood Investors tem vindo a cimentar, desde 2018, a sua posição no capital dos CTT e o seu papel enquanto investidor de referência da empresa de correios. Com mais de 6% da empresa de correios, o fundo criado por Steven Wood é hoje o terceiro maior acionista da companhia, depois de um modelo algorítmico ter colocado os CTT no radar do fundo.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...