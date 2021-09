Consumo com cartões aumenta 12% no verão e recupera para níveis de 2019

O consumo com cartões, que inclui compras físicas e levantamentos na rede Multibanco, aumentou 12% entre 01 de julho e 15 de setembro, em comparação com o verão do ano passado, e subiu 3% face ao mesmo período de 2019.De acordo com a 3.ª edição da infografia "As Férias em Portugal 2021", divulgada hoje pela SIBS, em parceria com o Turismo de Portugal, entre 01 de julho e 15 de setembro, "o valor total das operações (compras físicas mais levantamentos na Rede Multibanco) aumentou 12% no verão de 2021 em comparação com o ano passado e 3% face a 2019".A infografia analisa as operações realizadas, este verão, por portugueses e estrangeiros, excluindo gastos feitos pelos estrangeiros nos seus países de origem para compra de pacotes de viagens para Portugal."O consumo realizado em Portugal deu sinais de retoma face a 2020, tendo já recuperado para níveis de 2019, o ano do último verão pré-pandemia, depois de o ano passado ter sido fortemente condicionado pelo contexto pandémico", referiu a entidade.No que diz respeito apenas aos consumidores portugueses, o valor das operações com cartão aumentou 9% em comparação com 2021 e 6% face a 2019.No entanto, segundo a SIBS, foram os turistas estrangeiros que mais se destacaram, com um aumento de 47% no valor das transações com cartões estrangeiros no verão deste ano face ao período homólogo, embora ainda a -18% dos valores registados em 2019.A empresa processadora de pagamentos concluiu também que o peso do valor das operações de cartões estrangeiros em Portugal no total de compras situou-se, este verão, nos 10%, sendo que em 2020 aquele peso não passou dos 7% e em 2019 estava nos 13%.Numa análise aos principais mercados emissores, os cartões franceses aparecem destacados, representando 33% de todas as operações com cartões estrangeiros, seguindo-se os espanhóis, com 13%, e os britânicos em terceiro, com 11%.Já os portugueses também viajaram mais este verão, em comparação com 2020, com o valor das operações com cartões nacionais no estrangeiro a crescer 60%, mas ainda longe dos valores de 2019.Quanto às compras físicas com cartão na Rede Multibanco, em setores associados ao turismo, como o alojamento, lazer, restauração e transportes, também se notou uma aceleração do consumo (mais 37% em 2021 face ao verão do ano passado)."Os gastos em Portugal nestes setores já praticamente recuperaram os valores pré-pandemia, registando-se uma variação homóloga de apenas -1% no consumo face a 2019", apontou a SIBS.Numa análise por regiões, é de realçar o aumento no consumo face ao verão de 2020 na Madeira (+26%), nos Açores (+19%) e no Algarve (+18%)."Com a exceção de Lisboa e Vale do Tejo, a tendência de recuperação no valor das operações verifica-se praticamente em todas as regiões, mesmo comparando o verão de 2021 com o de 2019, o que indicia uma retoma progressiva da economia e, ao mesmo tempo, uma adesão crescente dos consumidores a pagamentos por via digital", concluiu a SIBS.