Corte da OPEP+ na produção de petróleo deverá levar a mais inflação

A redução da produção de petróleo em mais de mil milhões de barris por dia por parte da Organização de Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+) deverá adensar a pressão inflacionista sobre os consumidores e prejudicar a recuperação económica. O alerta é feito pela Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) no seu relatório mensal sobre as perspetivas para o mercado de crude."Já estava previsto um aperto no mercado do petróleo na segunda metade de 2023 (...) os recentes cortes arriscam exacerbar esses constrangimentos. Os consumidores que já estão sobre pressão devido à inflação vão sofrer ainda mais com preços altos", refere a agência de energia.

A OPEP+ fez saber a 2 de abril que iria cortar a produção de crude a partir de maio, sendo esta redução liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia. Além deste travão, Moscovo anunciou também a intenção de prolongar além do próximo mês a redução de 500 mil barris por dia - medida que adotou em março em resposta às sanções impostas por outros países como penalização pela invasão russa da Ucrânia.



A Agência Internacional de Energia espera que o mercado global de petróleo encolha em 400 mil barris por dia até ao final do ano, sendo que a atenuar a queda, segundo a IEA, está um aumento de produção em um milhão de barris por dia fora dos países da OPEP+.