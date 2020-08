Cotadas têm de divulgar “gap” salarial na empresa

As sociedades cotadas vão passar a ter de divulgar um relatório anual sobre remunerações. No qual têm de discriminar o salário médio auferido pelos trabalhadores da sociedade, permitindo comparar com o que ganham os órgãos de administração.

