Criador da bitcoin, seja quem for, sugere que vai lançar um livro

O criador desconhecido da bitcoin está a escrever um livro sobre a criptomoeda? Esta é a conclusão que se pode tirar a partir de uma mensagem enigmática publicada na sexta-feira num site possivelmente ligado a Satoshi Nakamoto, o pseudónimo usado pela pessoa ou pessoas que lançaram o white paper original da bitcoin em 2008.

O site detalha o "primeiro excerto de uma obra literária composta por duas partes" que promete ser "um conto, por assim dizer, com algumas das perguntas e respostas mais levantadas. Eu gostaria que as pessoas e os factos fossem conhecidos." No verdadeiro estilo Nakamoto, a obra inclui até um criptograma que pretende revelar nomes relacionados ao título do livro.

A resposta ao criptograma parece ser "honne and tatamae" ou "tatemae", que, segundo a Wikipedia, é uma expressão japonesa que descreve "o contraste entre os verdadeiros sentimentos e desejos de uma pessoa" e "o comportamento e as opiniões que uma pessoa exibe em público".

A Bloomberg News não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade da publicação, nem do trecho do livro.

Bloco génese

Muitos jornalistas tentaram, mas não conseguiram descobrir a verdadeira identidade de Nakamoto, que ainda é um segredo também dentro do mundo das criptomoedas. No trecho publicado no site, o autor faz uma listagem de pioneiros das primeiras pesquisas de activos digitais, como Adam Back, Wei Dai, David Chaum e Hal Finney.

Há também fragmentos estranhos no texto, como a parte na qual o autor se refere ao "primeiro" bloco génese para a bitcoin. Trata-se do primeiro bloco do blockchain da bitcoin, lançado por Nakamoto no início de 2009, mas este novo trecho parece sugerir que há mais de um.

O autor afirma que Nakamoto se envolveu no movimento "cypherpunk", que gerou a bitcoin, aos 14 anos de idade.

E ele (ou ela ou eles) apresenta uma questão interessante: "tomarei um instante para explicar algo. Sei que alguns de vocês, que podem estar a ler ou a ouvir isso pela primeira vez, talvez não saibam, então devo declará-lo publicamente, porque embora isso seja presumido, nunca foi afirmado publicamente antes, por isso tornarei oficial", escreve o autor. "Satoshi Nakamoto não é um nome real. Não é um nome legal. É a essência dos pensamentos e do fundamento."

Em todo o caso, um livro escrito pelo verdadeiro Nakamoto seria devorado pelos entusiastas da bitcoin de todo o mundo. Talvez o autor admita isso mesmo na primeira linha do excerto: "era inevitável".





(Texto original: Bitcoin Creator, Whoever It Is, Hints at Telling All in Book)