Crise nos emergentes não trava “boom” dos IPO na Indonésia

O mercado bolsista da Indonésia sofreu um revés no último ano: deixou de ser um dos índices com melhor desempenho no Sudeste Asiático e caiu para o último lugar da tabela. Contudo, não foi por isso que o número de ofertas públicas iniciais abrandou.

No espaço de um ano, o mercado accionista da Indonésia deixou de estar no "top" dos melhores desempenhos no Sudeste Asiático e caiu para o fim da tabela. Mas há algo que não mudou: o número de ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês) continua muito elevado, alcançando mesmo um máximo histórico este ano.

De acordo com a Bloomberg, as 35 empresas que estão cotadas na bolsa da Indonésia desde Janeiro geraram retornos médios de 80%. Além disso, o país está a caminho de registar um número recorde de IPO, de acordo com dados que remontam a 1989.