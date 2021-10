CUF lança programa de compra e troca de obrigações

Leia Também CUF regista prejuízos de 23,8 milhões em 2020

Para evitar o risco de refinanciamento, a CUF lançou esta segunda-feira um programa de compra e troca de obrigações, numa operação acompanhada pelo Banco Invest e o Haitong Bank. Num comunicado enviado esta manhã à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa da área da saúde indica que quer tirar partido das condições atuais de mercado para alargar a maturidade média da sua dívida e que a operação está em linha com a sua estratégia financeira.As ofertas são assim a compra, até a um valor máximo de 50 milhões de euros, de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado "José de Mello Saúde 2017/2023", e a troca, em que o máximo permitido será entre o menor montante de capital em dívida comprado e 20 milhões de euros, "montante que poderá ser discricionariamente aumentado pela CUF, S.A. até 18 de outubro de 2021 (inclusive)".No comunicado, a empresa indica que estas obrigações são "fungíveis, a partir da primeira data de pagamento de juros (inclusive) após a admissão à negociação nos mercados regulamentados Bourse de Luxembourg e Euronext Lisbon, com as obrigaçõesrepresentativas do empréstimo obrigacionista denominado 'José de Mello Saúde 2019/2027' emitidas em 22 de novembro de 2019."A operação decorrerá entre 4 e 21 de outubro e estará disponível exclusivamente para investidores qualificados. O preço de subscrição de cada uma destas obrigações será determinado pelo mecanismo de bookbuilding.Como contrapartidas, no caso da compra, "o respetivo titular receberá como contrapartida o respetivo valor nominal, acrescido de um prémio de 4%, ao qual acresce ainda 0,5% caso a ordem de aceitação da oferta seja transmitida até 14 de outubro de 2021 (inclusive)". Já em caso de troca, "o respetivo titular receberácomo contrapartida uma obrigação representativa do empréstimo obrigacionista denominado 'José de Mello Saúde 2019/2027'"."Cada titular de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado "José de Mello Saúde 2017/2023" que, no âmbito destas ofertas, venda as suas obrigações ou as troque por obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado "José de Mello Saúde 2019/2027" terá ainda direito a receber os correspondentes juros corridos entre o primeiro dia doperíodo de juros em curso e a data de liquidação das mencionadas ofertas", conclui o comunicado.