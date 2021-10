Greenvolt quer emitir 75 milhões de euros em obrigações verdes

Leia Também EDP emite 1.250 milhões em obrigações verdes a 60 anos com juro mais baixo de sempre

O empréstimo está em linha com a estratégia financeira da empresa, lê-se no comunicado, e no seu foco na diversificação de fontes de financiamento.

A Greenvolt quer lançar uma oferta particular de subscrição de obrigações com valor global mínimo indicativo de 75 milhões de euros, indica a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A empresa, liderada por Manso Neto e que há menos de um mês ascendeu ao PSI-20, o principal índice da Bolsa de Lisboa, mandatou o Banco de Investimento Global (BIG) e o Haitong Bank para coordenarem a operação."A referida emissão de obrigações será feita de acordo com o Green Bond Framework publicado no sítio oficial na internet da Greenvolt e será suportada por uma second-party opinion emitida por uma empresa independente, especializada em research, ratings e informação ESG", indica a empresa.Esta terça-feira, a Greenvolt encerrou a sessão com perdas, caindo 0,16% para os 6,37 euros por ação.