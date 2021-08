o objetivo de começar a criar uma infraestrutura neste segmento de mercado, onde pretendem crescer, por considerarem que esta será uma grande fonte de receita no futuro. É também isto que consideram 80% dos inquiridos neste relatório da Delloitte. E mais de metade vê na custódia de bens digitais uma das melhores oportunidades, enquanto outros incluem novas formas de pagamento ou outras maneiras de diversificar o portefólio como outras mais-valias.



Mas o relatório mostra que o setor vê alguns obstáculos para a transformação e perigos adjacentes a estes ativos digitais no horizonte. Cerca de 65% considera que a falha de uma insfrastrutura financeira para cripto-ativos como o maior obstáculo na mudança; e a cibersegurança e a falta de privacidade surgem como a maior preocupação.



"No último ano, tudo mudou para a 'blockchain', os ativos digitais e os serviços financeiros - e não apenas devido à pandemia da covid-19. A proliferação de tudo para digital enquanto meio de troca e reserva de valor expandiu significativamente, com uma mudança sísmica a impactar a indústria global de serviços financeiros (FSI) em particular", pode ler-se no documento.



Neste estudo, a Delloitte questionou 1.280 executivos séniores de um leque de indústrias, como os serviços financeiros em dez países: Brasil, China, Reino Unido, Alemanha, Hong Kong, Japão, Singapura, África do Sul, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos. O inquérito foi realizado entre 24 de março de 10 de abril deste ano.

