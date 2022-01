Depósitos engordam mil milhões em dezembro para novo recorde nos 173 mil milhões

Os depósitos voltaram a bater um novo recorde, em 2021, apesar do ambiente de taxas de juro nulas. Quase metade do dinheiro estava à ordem, sem render, no final do ano.

Depósitos engordam mil milhões em dezembro para novo recorde









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Depósitos engordam mil milhões em dezembro para novo recorde O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar