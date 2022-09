Deutsche Bank exorta bancos centrais a "agirem rapidamente" para travar inflação

O presidente executivo do Deutsche Bank, Christian Sewing, exortou esta quarta-feira os bancos centrais a "agirem rápida e decisivamente" para controlarem a inflação, advertindo que a economia alemã está a caminho de uma recessão.A maior economia da Europa está a "caminho de entrar" em recessão devido ao aumento da inflação, aos estrangulamentos no fornecimento de energia e à interrupção das cadeias de abastecimento globais, alertou Sewing durante um discurso realizado em Frankfurt, na Alemanha."Não seremos mais capazes de evitar uma recessão na Alemanha", prosseguiu.Além disso, explicou que o Deutsche Bank acredita que a economia alemã é "resiliente o suficiente para lidar bem com a recessão", desde que os bancos centrais "atuem rápida e decisivamente".A crise desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia atingiu um novo pico quando a Gazprom anunciou este mês que suspendeu indefinidamente os fluxos de gás através do seu maior gasoduto para a Europa.A União Europeia está a procurar apresentar medidas para evitar que a crise do gás se transforme num colapso económico, sendo que os ministros da Energia vão realizar uma reunião de emergência em Bruxelas na sexta-feira."Quanto mais a inflação permanecer alta, maior será a tensão e maior será o potencial de conflito social", avisou Sewing.O Banco Central Europeu (BCE) deverá aumentar as taxas de juros de referência quando se reunir na quinta-feira, com os economistas a esperarem um aumento da taxa de juro diretora de até 75 pontos base, segundo a agência financeira Bloomberg.