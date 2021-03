Diogo Gomes: “Taxas só vão subir com retoma concluída”

O responsável da UBS AM para a Ibéria acredita que as autoridades monetárias mundiais vão manter as políticas acomodatícias até que a retoma da economia ganhe tração, apesar dos aumentos da inflação.

