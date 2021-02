Dogecoin dispara 65% após tweets de Musk e outras celebridades

A criptomoeda Dogecoin disparou 65% em 24 horas, atingindo um nível recorde este domingo, depois de várias celebridades – Elon Musk, Snoop Dogg e Gene Simons – terem feito tweets acerca desta divisa, que foi criada por piada.





A Dogecoin tem como inspiração o meme "doge", que retrata a raça japonesa Shiba Inu, e foi criada em 2013 como brincadeira em alusão ao mesmo, mas as subidas nos mercados já são caso sério. A moeda está a cotar nos 0,083745 dólares, de acordo com o site CoinMarketCap, atingindo o patamar mais alto de sempre, numa altura em que tem ganhado algum mediatismo.





Recentemente, Elon Musk publicou no seu Twitter uma imagem de uma revista fictícia de nome "Dogue", ensaiando uma referência à conhecida publicação Vogue, e misturando-a com o nome da moeda, Doge. Na sequência, a moeda disparou 800%, apesar de Musk já ter vindo esclarecer que, apesar de acreditar no futuro da bitcoin como ativo, no caso da dogecoin as referências que faz são apenas piadas. O bilionário já apelidou esta moeda de "criptomoeda do povo" e afirmou que "o resultado mais divertido e irónico seria que a dogecoin se tornsse a moeda da Terra no futuro".





Leia Também Tesla compra 1,5 mil milhões de dólares em bitcoins e leva moeda para novo recorde

O cantor norte-americano Snoop Dogg também entrou no mesmo registo de Musk, ao publicar um tweet com uma imagem de um dos seus álbuns alterada, substituindo o seu nome, Snoop Dogg, por Snoop Doge.





Gene Simons, cantor da banda Kiss, também se tem mostrado fã da criptomoeda, ao avançar na mesma rede social que fez um investimento na ordem dos seis dígitos na dogecoin e revelando que também possui outras moedas digitais, por exemplo a bitcoin.





Na sequência da recente subida, o valor de mercado da dogecoin já subiu acima dos 9,5 mil milhões e dólares, tendo tocado muito brevemente na fasquia dos 10,7 mil milhões de dólares durante este domingo. Isto deu direito à moeda ao décimo lugar entre as moedas digitais mais valiosas.





China entra na febre das moedas digitais





Pequim vai testar uma moeda digital da autoria do banco central chinês, distribuindo um bolo total de 10 milhões de yuan - 1,29 milhões de euros - desta moeda. Os 10 milhões de yuan vão ser distribuídos por cerca de 50.000 carteiras, selecionadas dentro de um grupo de candidatos, cabendo 200 yuan a cada um.





Os participantes do teste podem despender este dinheiro em algumas lojas físicas, especialmente designadas para o efeito, e também no site JD.com, durante o feriado do ano Novo Chinês.





Este é o terceiro teste de grandes dimensões que é feito a moedas digitais pelo Banco Popular da China, sendo que testes semelhantes foram desempenhados nas cidades de Shenzhen e Suzhou nos últimos meses.