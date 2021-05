Musk levou a dogecoin aos píncaros mas agora tirou-lhe o tapete

A dogecoin afundou mais de 30% no espaço de poucas horas este fim de semana, depois de Elon Musk ter reconhecido que esta criptomoeda inspirada no 'meme' de um sorridente cão da raça shiba inu não é mais do que um "esquema" ("hustle", na versão não traduzida).

Com este simples mas revelador comentário, o fundador da Tesla e da SpaceX colocou a cotação da dogecoin em queda livre. As declarações de Musk foram feitas durante o popular programa "Saturday Night Live" (SNL), que teve Musk como anfitrião e numa altura em que aquele que é um dos homens mais ricos do mundo participava num "sketch" em que fazia de especialista em mercados financeiros.

O dono da Tesla tem sido o grande um grande entusiasta da dogecoin e vários dos seus tweets sobre esta criptomoeda colocaram a cotação desta "moeda piada" a disparar. Quando se soube que Musk ia ao SNL, a dogecoin disparou ainda mais, pois as expectativa apontavam para mais um episódio de apoio a esta criptomoeda. Muitos traders de dogecoin organizaram festas para assistir às palavras de Musk em conjunto, aguardando mais comentários positivos. Mas o tiro saiu pela culatra e Musk tirou o tapete à dogecoin, contribuindo agora para esvaziar o que muitos consideram ser uma das bolhas mais absurdas nos mercados. A Bloomberg diz mesmo que os dias "tórridos" para a dogecoin acabaram.

A dogecoin foi criada em 2013 como uma piada, mas conquistou rapidamente uma vasta comunidade online. O seu valor disparou 16.000% só no último ano, tornando-se o sonho de muitos especuladores. Além de Musk, outras celebridades (como Mark Cuban ou Snoop Dogg) também contribuíram para dar credibilidade a esta criptomoeda, que antes do SNL era a quinta mais valiosa do mundo.

Antes da emissão do SLN, a dogecoin estava cotada em 73 cêntimos de dólar. Pouco depois do comentário de Musk, passou para 46 cêntimos, pelo que perdeu um terço do seu valor no espaço de horas. Este domingo já recuperou algum terreno e negoceia acima de 50 cêntimos.

Musk chegou a classificar a dogecoin como "a moeda do futuro" e um "veículo financeiro imparável que vai dominar o mundo".

Na passada quinta-feira, já em jeito de aviso, deixou alguns alertas. "As criptomoedas são promissoras, mas por favor invistam com cautela", escreveu o dono da Tesla no Twitter, em conjunto com um vídeo onde alertava que "nesta altura deve ser considerado especulação", mas também repetia que as criptomoedas tinham boas hipóteses de se tornarem "a moeda do futuro na Terra".

Como Musk levou a dogecoin aos píncaros

Foram já muitos os tweets que Musk dedicou à dogecoin. Bastava escrever doge, ou dogecoin, para a criptomoeda disparar.

Num dos tweets de 2 de fevereiro, Musk surgia numa imagem onde reproduzia uma cena do filme "O Rei Leão", mas em vez do pai leão estava ele próprio e no lugar do filho Simba estava um shiba inu. Na legenda, dizia "és bem vindo".

Um dos seguidores de Musk, na euforia dos seus tweets, retweetou dizendo "Dogecoin é a salvação! Temos de garantir que rapidamente chegará a Marte!" – um trocadilho com a empresa da aventura espacial de Musk, a SpaceX, e ao mesmo tempo uma sugestão para que valorizasse ainda mais com a ajuda de todos.







A série de publicações de 2 de fevereiro por parte de Elon Musk fez a dogecoin disparar 68% na sessão daquela quinta-feira, para 5 cêntimos dólares. Uns dias depois, na sessão de domingo 7 de fevereiro, disparou 65% para um então recorde de 8,4 cêntimos.

Em finais de janeiro, Musk já tinha usado a sua rede social de eleição para elogiar a dogecoin, fazendo-a disparar. O CEO da Tesla tem reiterado que é o seu ativo digital favorito e em abril de 2019 já tinha publicado um tweet dizendo que a dogecoin poderia ser a sua criptmoeda preferida, considerando-a "pretty cool".

Esta criptomoeda, introduzida inicialmente como uma paródia da internet baseada em memes do cachorro "doge" (um shiba inu) que viralizaram na Internet, acabou por conquistar muitos adeptos, sendo bastante utilizada como forma de ‘gorjeta’ para os produtores de conteúdos em redes sociais como o Reddit e o Twitter.

Billy Markus, o engenheiro de software que criou a dogecoin, disse em fevereiro que não tinha explicação para o sucesso desta criptomoeda à qual já não está ligado. A euforia, os tweets, o apoio da pessoa mais rica do mundo, nada disso faz sentido para o criador da dogecoin. "Talvez seja pelo facto de a dogecoin poder ser um bom termómetro do quão distantes podem as coisas ficar da realidade", considerou.