Tesla compra 1,5 mil milhões de dólares em bitcoins e leva moeda para novo recorde

A dogecoin tem como inspiração o meme "doge", que retrata a raça japonesa Shiba Inu, e foi criada em 2013 como brincadeira em alusão ao mesmo, mas as subidas nos mercados já são caso sério. A moeda está a cotar nos 0,083745 dólares, de acordo com o site CoinMarketCap, atingindo o patamar mais alto de sempre, numa altura em que tem ganhado algum mediatismo.

A bitcoin voltou a cotar em máximos históricos, depois de a Tesla - a fabricante de veículos elétricos de Elon Musk - ter anunciado a compra de 1,5 mil milhões de dólares desta criptomoeda, como parte da nova política de investimento atualizada em janeiro deste ano.Depois deste comunicado, a moeda digital está a escalar 13,3% para os 43.725,51 dólares por unidade, o que representa um novo máximo histórico. A Tesla anunciou que esta nova política tinha o objetivo de trazer mais "flexibilidade" a possíveis retornos dos seus investimentos, adiantando que pretende aceitar pagamentos em bitcoin."A Tesla investiu uma total de 1,5 mil milhões de dólares em bitcoin de acordo com a sua política e pode vir a adquirir e manter ativos digitais de tempos a tempos. Para além disso, a Tesla espera começar a aceitar bitcoin como forma de pagamento pelos seus produtos/carros no futuro", dizem os analistas da Wedbush, numa nota.Acrescentam que "esta ação pode dar mais 'momentum' às ações da Tesla já que mais investidores vão começar a avaliar a sua exposição a bitcoin/criptomoedas como parte da avaliação da empresa".Musk é um confesso admirador das criptomoedas em geral, e da bitcoin muito em particular. Há duas semanasRecentemente tem estado envolvido numa grande corrida a uma moeda digital que começou como um "meme" na internet, chamada dogecoin. Depois de vários "tweets" do empresário a elogiar esta criptomoeda, a procura foi tanta que agora negoceia também em máximos históricos.