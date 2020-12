É a Tesla ou Musk que entra no S&P 500?

O mercado esperava que a Tesla entrasse no S&P 500 em setembro, após cumprir todos os critérios exigidos, em particular quatro trimestres consecutivos de lucros, mas o comité responsável pela composição do índice optou por deixar de fora, então, a fabricante de automóveis elétricos. Três meses mais tarde, contudo, a Tesla entra mesmo para um dos principais índices bolsistas dos EUA, sendo que até agora

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...