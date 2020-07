EDP arguida e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

A EDP estará a reagir à notícia de que a empresa será constituída arguida no processo das rendas excessivas, o mesmo que já levou à suspensão do CEO António Mexia e de Manso Neto, da EDP Renováveis.



Segundo avançou a RTP, no domingo, o Ministério Público pede que em representação da EDP Carlos Mata seja ouvido até 24 de julho.



No pedido, que deu entrada na quinta-feira, o Ministério Público pede que o antigo secretário de Estado Artur Trindade seja também ouvido na condição de arguido, por causa da contratação do pai pela EDP.



Na semana passada, António Mexia, João Manso Neto e João Conceição viram Carlos Alexandre aplicar-lhes as medidas de coação pedidas pelo Ministério Público, com a suspensão de funções dos primeiros dois e pesadas cauções.





Os gestores e o ex-ministro Manuel Pinho são acusados de beneficiar a EDP indevidamente em 1,2 mil milhões de euros.