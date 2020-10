EDP Renováveis dispara quase 9% para máximo de sempre

A EDP Renováveis atingiu um novo máximo histórico esta segunda-feira, na sequência de uma subida de quase 9%, na primeira sessão desde que revelou o seu desempenho em termos de produção para os primeiros nove meses do ano.





A EDP Renováveis segue com uma subida de 7% para s 16,20 euros, mas já tocou mesmo nos 16,50 euros, um máximo de sempre permitido por uma subida de 8,98% no valor das ações desta cotada.



A empresa liderada por Rui Teixeira revelou na última sexta-feira que a produção relativa aos primeiros nove meses do ano caiu 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Uma quebra que a cotada justificou com a venda de ativos.

No final de setembro a empresa geria um portfólio de 11,5 GW: "4,7 GW na Europa (2,1 GW em Espanha, 1,2 GW em Portugal e 1,4 GW no RdE), 6,5 GW na América do Norte e 0,3 GW no Brasil".





Analisando por mercados, na Europa a geração decresceu 16%, nomeadamente pelo impacto da desconsolidação de 997 MW em julho de 2019, no seguimento de uma transação de "sell-down", e de um menor recurso eólico.





Por sua vez, na América do Norte, a geração aumentou 3% para 12,4 TWh, "refletindo a nova capacidade em operação parcialmente impactada pelo menor recurso eólico".





No Brasil, a produção decresceu para 785 GWh, devido à desconsolidação no primeiro trimestre deste ano de 137 MW relativos ao "sell-down" dos parques eólicos Babilonia, detalhou a a EDP Renováveis.

A EDP Renováveis sublinha ainda que desde o início do ano "construiu 320 MW de parques eólicos onshore, nomeadamente 63 MW em França, 58 MW na Polónia, 200 MW nos EUA e 10 MW de eólico offshore do projeto flutuante Windplus em Portugal (MW líquidos)".





Relativamente à comercialização, refere que a eletricidade vendida reduziu-se 4% em Portugal e 12% em Espanha, "refletindo em grande parte os efeitos da pandemia, enquanto o volume de gás comercializado aumentou 4% na Península Ibérica, devido a novos grandes clientes no nosso portefólio".