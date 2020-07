Produção da EDP Renováveis cai quase 10% no semestre

A EDP Renováveis aponta que, no fimal do primeiro semestre, a produção de eletricidade ficou 9% abaixo daquela registada nos primeiros seis meses do ano anterior.



No primeiro semestre, a EDP Renováveis recuou 9% na produção de eletricidade, para um total de 14.664 gigawatts por hora, lê-se no documento divulgado esta quinta-feira, no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.





As operações na Europa, América do Norte e Brasil geraram 35%, 63% e 2% do total da produção, respetivamente. No Velho Continente, a a geração decresceu 23% em termos homólogos, refletindo o impacto da desconsolidação de 997 MW em julho do ano passado. Portugal e Espanha foram os territórios europeus nos quais houve as maiores quebras.Fora da Europa, o Brasil destaca-se com um deslize de 44%, devido à desconsolidação no 1T20 de 137 MW relativos ao sell-down dos parques eólicos Babilonia, explica a empresa.Em junho de 2020, a EDPR geria um portfólio de 11,4 GW: 4,6 GW na Europa, dos quais quase metade está instalado em Espanha, 6,5 GW na América do Norte e 0,3 GW no Brasil. Do total de 11,4 GW, 284 MW são de energia solar e 11.154 MW de energia eólica onshore.No mesmo mês, a EDPR tinha 2,3 GW de nova capacidade em construção, dos quais 1.800 MW relacionados com eólico onshore, 200 MW de solar e 330 MW de participações minoritárias em projetos offshore.