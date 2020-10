Forte subida do Grupo EDP leva PSI-20 a liderar ganhos na Europa

O PSI-20 fechou a subir 1,56% para 4.247,14 pontos, com 10 cotadas em alta, sete em queda e uma sem variação.



O índice português foi dos que mais subiu na Europa e atingiu um máximo de 18 de setembro, numa sessão em que o grupo EDP se voltou a destacar pela positiva, compensando largamente as quedas acima de 1% das ações do BCP, Sonae e Galp Energia.



Na Europa a tendência também foi de ganhos, com o sentimento positivo dos investidores apoiado na expetativa sobre os resultados que os grandes bancos dos EUA vão apresentar esta semana e também nas negociações entre Democratas e Republicanos para novos estímulos à maior economia do mundo.



A EDP Renováveis disparou 7,53% para 16,28 euros e tocou em máximos históricos a meio da sessão (16,50 euros), enquanto a EDP somou 2,97% para 4,502 euros. Este desempenho do grupo EDP surge depois de na sexta-feira as empresas terem revelado os dados operacionais relativos ao terceiro trimestre, que agradaram aos investidores.

Na proposta do Orçamento do Estado para 2021, que o Governo entrega hoje no Parlamento, o Governo diz que vai manter no próximo ano a contribuição extraordinária sobre as empresas do setor energético, mas admite alterar as regras de incidência ou reduzir as taxas em função da diminuição da dívida tarifária do sistema elétrico.





As ações da REN valorizaram 1,67% para 2,43 euros, enquanto a Galp Energia foi a única do sector a fechar no vermelho. As ações da petrolífera caíram 1,71% para 8,278 euros, com a cotada a reagir de forma desfavorável aos dados operacionais revelados esta manhã. A Galp Energia registo uma margem de refinação negativa e sofreu uma queda de 30% nas vendas de produtos petrolíferos.





Ainda a contribuir para a menor subida do PSI-20 esteve o BCP, que caiu 1,95% para 8,04 cêntimos, bem como a Sonae, que desvalorizou 1,87% para 55,15 cêntimos. Em sentido contrário a Jerónimo Martins somou 1,93% para 14,77 euros.