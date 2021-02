EDP Renováveis quer membro independente para chairman

"Vou assumir os dois cargos temporariamente", afirmou Miguel Stilwell de Andrade, referindo-se aos papéis de CEO e chairman da EDP Renováveis. Na Assembleia Geral de acionistas será introduzido um novo chairman, independente, acrescentou.



A EDP Renováveis vai propor um membro independente para o cargo de chairman da empresa, revelou o atual chairman e CEO, Miguel Stilwell de Andrade."Vou assumir os dois cargos temporariamente", afirmou Miguel Stilwell de Andrade, referindo-se aos papéis de CEO e chairman da EDP Renováveis. Na Assembleia Geral de acionistas será introduzido um novo chairman, independente, acrescentou. A informação foi avançada numa conferência com analistas, na sequência da apresentação de resultados da EDP Renováveis, que se realizou esta quarta-feira antes da abertura dos mercados.



A informação foi avançada numa conferência com analistas, na sequência da apresentação de resultados da EDP Renováveis, que se realizou esta quarta-feira antes da abertura dos mercados.

Miguel Stilwell de Andrade mantém os dois restantes cargos que assumiu dentro do grupo: CEO da EDP e da EDP Renováveis, e será acompanhado nestas funções, em ambas as empresas, por Rui Teixeira, como CFO. Esta constante na administração de ambas as empresas tem como objetivo "o alinhamento estratégico" que está ligado a um "benefício para os acionistas", explica o CEO.





Mas as mudanças na administração não ficam por aqui, sendo que a empresa procura uma estrutura "mais linear, mais diversa e mais independente", nas palavras de Stilwell de Andrade. O conselho de administração vai ser reduzido de 15 para 12 membros, os diretores executivos passarão de 4 a 2, isto é, CEO e CFO.





Na sequência destas mudanças, a percentagem de mulheres no board aumenta de 20% para 33%, metade dos membros do conselho serão independentes, ao invés dos anteriores 40% e todos os diretores independentes estarão presentes em comités executivos.



(Notícia em atualizada às 14:44)