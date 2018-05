O preço oferecido pelos chineses na OPA à EDP Renováveis está a distanciar-se cada vez mais do valor bolsista. A cotada iniciou a sessão a valorizar 2,42% para os 8,035 euros, a maior valorização desde Março. A China Three Gorges (CTG) está obrigada a lançar uma OPA à Renováveis, tendo oferecido 7,33 euros por cada título.A CTG, que já detém mais de 23% do capital da EDP, também lançou uma OPA sobre a EDP Renováveis (controlada em 83% pelo grupo EDP), oferecendo 7,33 euros por cada acção, um valor abaixo da cotação de fecho de sexta-feira (7,845 euros). Esta distância alargou-se esta segunda-feira tendo a cotada superado os oito euros por acção. Para os analistas do BPI a estratégia dos chineses passa por adquirir o mínimo possível na OPA à EDP Renováveis. "Apesar de a oferta cumprir as exigências legais, acreditamos que a estratégia da China Three Gorges é adquirir a quantidade mínima possível de acções, como mostra o desconto substancial face ao fecho de sexta-feira", assinalam, referindo que probabilidade de sucesso é "baixa".A oferta avalia a empresa em 6,39 mil milhões de euros. Para comprar a posição na Renováveis que não é detida pela EDP e deter a totalidade da cotada, os investidores chineses terão de gastar 1,086 mil milhões de euros.No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) é possível concluir que o preço oferecido é o mais baixo possível. No anúncio preliminar, a CTG salienta que "a contrapartida oferecida cumpre com os critérios estabelecidos no artigo 188.º do Código dos Valores Mobiliários, uma vez que" a oferente não adquiriu acções da EDP nos últimos seis meses e "é igual ao preço médio ponderado" das acções da EDPR nos últimos seis meses "arredondado para o cêntimo superior".A CTG dizia ainda que tem como objectivo "manter a actividade" da EDP Renováveis, bem como o seu "carácter autónomo" e "orientação estratégica em relação ao negócio que desenvolve".A oferta sobre a Renováveis está condicionada à aprovação por parte de uma série de reguladores, dos variados países onde a companhia portuguesa está presente. Por exemplo, a EDP Renováveis é a quarto maior produtor eólico nos Estados Unidos, país que também é o seu maior mercado, pelo que o presidente dos EUA, Donald Trump, terá uma palavra a dizer no negócio