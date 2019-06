Eleições à porta levam bolsa grega para máximos de mais de um ano

FTASE

Um dos setores que mais valoriza (6,3%) é o da banca grega, segundo a Bloomberg. As ações do Piraeus Bank sobem mais de 10%, depois de o banco grego ter vendido 507 milhões de euros de crédito malparado de empresas.Esta valorização da bolsa grega ocorre no dia em que o primeiro-ministro, Alexis Tsipras, irá visitar o Presidente da República, Prokopios Pavlopoulos, para pedir oficialmente a antecipação das eleições nacionais para 7 de julho. Originalmente, as eleições deveriam realizar-se em outubro.Contudo, os resultados das eleições europeias, das regionais e das municipais levaram Tsipras a pedir eleições antecipadas. Em causa está a derrota do Syriza, o partido que governa desde 2015, face à vitória com uma margem de 10 pontos do partido conservador Nova Democracia liderado por

A potencial saída do Syriza do poder e a entrada da Nova Democracia surge numa altura de maior confrontação de Atenas com os credores, já que Tsipras tem anunciado medidas de alívio da austeridade com a reposição de rendimentos e metas menos ambiciosas no excedente orçamental. O último relatório da Comissão Europeia sobre a Grécia já apontava para uma "travagem" na implementação das reformas acordadas.





Recorde-se que a Grécia fez uma "saída limpa" do programa de ajustamento no verão do ano passado, apesar de continuar sob o escrutínio apertado das instituições credoras como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Comissão Europeia.