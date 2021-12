Empresa chinesa de inteligência artificial SenseTime adia entrada na bolsa de Hong Kong

A empresa chinesa de inteligência artificial SenseTime anunciou esta segunda-feira o adiamento da entrada na bolsa de Hong Kong, depois de ter sido recentemente colocada na "lista negra" dos Estados Unidos.O Tesouro norte-americano anunciou, na sexta-feira, ter colocado a empresa na "lista negra" devido à tecnologia de reconhecimento facial da SenseTime que alegadamente visa a minoria uigure, na província de Xinjiang, no noroeste da China.Em comunicado, a SenseTime disse adiar a entrada na bolsa "para manter o interesse de potenciais investidores", que devem avaliar as consequências da inscrição naquela lista, uma vez que torna praticamente impossível a compra de títulos por bancos ou por cidadãos norte-americanos de sociedades visadas e cotadas em Hong Kong."O conselho de administração anuncia que haverá um adiamento da cotação", indicou a empresa, no mesmo comunicado, onde deixou expressa a determinação de entrar "em breve" na bolsa de valores de Hong Kong.De acordo com o Tesouro norte-americano, esta empresa chinesa terá desenvolvido "a capacidade de identificar uigures, com barba, óculos de sol e máscaras", como ferramenta de vigilância policial em Xinjiang.Organizações de defesa dos direitos humanos afirmaram que pelo menos um milhão de uigures e outras minorias turcófonas, principalmente muçulmanos, estão detidos em campos em Xinjiang.EJ // EJLusa/Fim