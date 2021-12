Chinesa SenseTime pondera voltar a aceitar ordens para IPO na próxima semana

A empresa de inteligência artificial SenseTime estará a ponderar voltar a aceitar ordens para o IPO (oferta pública inicial, em inglês), a partir da próxima segunda-feira. A informação é avançada pela Bloomberg, que cita fontes com conhecimento do tema.

A chinesa SenseTime adiou esta segunda-feira o IPO em Hong Kong, devido à entrada recente para a chamada "lista negra" dos Estados Unidos, feita pelo Tesouro norte-americano. A empresa figura nesta lista desde dia 10 de dezembro, com as autoridades norte-americanas a justificarem esta decisão com a tecnologia de reconhecimento facial da companhia, que estará alegadamente a ser usada como forma de opressão contra uma minoria muçulmana na província de Xinjiang, no noroeste da China.

Leia Também Empresa chinesa de inteligência artificial SenseTime adia entrada na bolsa de Hong Kong

A empresa estará a atualizar o prospeto da operação, nota a Bloomberg. No prospeto anterior a empresa tinha planos para disponibilizar 1.500 milhões de ações, entre 3,85 e 3,99 dólares de Hong Kong, o que à atual conversão determina um intervalo entre 0,44 e 0,45 euros.

Leia Também Grupo israelita que criou software de espionagem em dificuldades financeiras. Pondera fechar unidade Pegasus

Caso a empresa mantenha o intervalo que constava no anterior prospeto, a operação oderá totalizar até 768 milhões de dólares, o que se tornaria numa das maiores IPO em Hong Kong nos últimos meses. Ainda assim, embora seja mencionada a possibilidade de a empresa aceitar ordens a partir da próxima semana, o calendário não está totalmente finalizado e há mais pontos que ainda poderão ser alterados.

A SenseTime rejeitou as acusações das autoridades norte-americanas, indicando que são "infundadas", notando que a empresa foi "apanhada no meio de disputas geopolíticas". A empresa já estava noutra "lista negra" dos EUA, neste caso naquela que é elaborada pelo Departamento de Comércio, proibindo estas empresas de fazer negócio com companhias americanas, a menos que exista uma licença. Desde 2019 que a SenseTime está nesta lista.