Empresas já agravam preços para responder aos custos

O fecho de contas do ano está a ser marcado pelo aumento da incerteza e várias empresas do índice PSI estão a tornar os seus produtos e serviços mais caros. As retalhistas resistem, apontando uma partilha de encargos com os clientes no futuro.

