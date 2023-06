Está aberta a porta a uma inundação de dívida dos EUA

Mais de um bilião de dólares. Este é o valor que Washington vai pedir emprestado aos investidores mundiais até ao final do ano, segundo as estimativas do JP Morgan. Após uma gestão apertada enquanto duraram as negociações sobre o tecto do endividamento norte-americano, foi alcançado um acordo para a suspensão deste limite, abrindo a porta a que os Estados Unidos venham a inundar os mercados de dívida soberana.



