Europa aponta para ganhos ligeiros. Ásia mista

há 19 min. 07h49

Euopa aponta para ganhos ligeiros. Ásia mista

Após as quedas desta segunda-feira os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura em alta, numa altura em que os investidores continuam a a avaliar o cenário de política monetária dos bancos centrais para 2024.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,2%.



Na Ásia, a sessão foi mista, com as cotadas chinesas em Hong Kong a registarem as maiores perdas e os títulos japoneses os maiores ganhos, depois de o Banco do Japão ter optado por manter as taxas de juro inalteradas na sua última reunião de política monetária do ano.



Depois de ter valorizado quase 3% na semana passada, devido ao tom mais "dovish" das declarações da Reserva Federal norte-americana, o MSCI Asia Pacific, índice agregador das praças da região, está esta semana a desvalorizar, depois de alguns responsáveis terem sido mais contidos relativamente às expectativas de cortes de juros para 2024.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, cai 0,82% e o Shanghai Composite avança 0,054%. No Japão, o Topix subiu 0,73% e o Nikkei valorizou 1,41%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,066%.