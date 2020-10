Eurofactor adota nome do pai e “escapa” ao BdP

Especializada em factoring de exportação, a operação do Crédit Agricole em Portugal troca de nome e passa de filial a sucursal, reforçando a estrutura de capitais, o investimento e transitando as obrigações de reporte ao supervisor para a sede do grupo em Paris.

Eurofactor adota nome do pai e “escapa” ao BdP









