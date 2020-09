Euronext em negociações exclusivas para comprar bolsa italiana

Leia Também Euronext avança com proposta para comprar bolsa italiana. SIX apresenta proposta mais elevada

A Euronext, juntamente com o fundo de investimento CDP Equity e o Intesa Sanpaolo, está em negociações exclusivas para comprar a bolsa italiana. O anúncio foi feito pela dona da bolsa portuguesa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta sexta-feira, 18 de setembro."A Euronext e a CDP Equity confirmam que entraram em conversações exclusivas com o grupo London Stock Exchange para comprar o grupo Borsa Italiana, juntamente com o Intesa Sanpaolo. Não há certeza de que isto vá levar a uma transação", pode ler-se no comunicado divulgado esta manhã.A concretizar-se, acrescenta a Euronext, o negócio criaria "um operador líder nos mercados de capitais da Europa continental" e posicionaria o grupo para responder à "ambição de avançar com uma união de mercados de capitais na Europa".Itália, aponta ainda o comunicado, passaria a ser a principal fonte de receita do grupo Euronext, que já detém as bolsas de Lisboa, Amesterdão, Bruxelas, Paris, Dublin e Oslo.A operação, lembra a Bloomberg, surge numa altura em que o governo italiano tem tentado que a bolsa de valores do país volte a ser detida por entidades italianas, até porque a Borsa detém a MTS, plataforma utilizada para negociar títulos de dívida italiana. É nesse âmbito que o negócio está a ser feito com o CDP Equity, fundo de investimento participado pelo Estado italiano, e com o banco italiano Intesa Sanpaolo.Sem revelar valores da operação, a Euronext explica que, como parte da parceria estabelecida para concretizar esta operação, o CDP Equity e o Intesa Sanpaolo irão juntar-se ao grupo Euronext, através da subscrição de um aumento de capital. O CDP Equity irá "aquirir uma participação em linha com as que são detidas pelos maiores acionistas de referência da Euronext e terá um representante no conselho de supervisão do grupo", detalha o comunicado.Ao mesmo tempo, um segundo representante italiano será proposto como membro independente deste conselho e será "chairman" do grupo resultante desta operação. Já o regulador dos mercados italiano, o Consob, será "convidado a juntar-se ao colégio de reguladores da Euronext".