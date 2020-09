Euronext avança com proposta para comprar bolsa italiana. SIX apresenta proposta mais elevada

Leia Também Euronext de olho na aquisição das bolsas de Madrid e Milão

"A combinação da bolsa italiana e a da Euronext irá criar um 'player' líder nos mercados de capital da Europa continental, onde Itália seria a principal fonte de receita para o grupo", afirma a Euronext no mesmo comunicado, adiantando ainda que "um novo anúncio será feito quando for apropriado".



Na semana passada, a Euronext confirmou, num comunicado, "estar em discussão com a Cassa Depositi e Prestiti para apresentar uma proposta à London Stock Exchange para a compra do negócio e de ativos chave da Borsa Italiana".



Este passo é dado depois de ter falhado a aquisição da gestora do mercado de capitais do país vizinho. A Euronext acabou por recuar na compra da Bolsas y Mercados Españoles (BME) em março deste ano, num período marcado pela pandemia.



Bolsa suíça apresenta proposta mais elevada

A proposta da Euronext junta-se às que foram apresentadas pela Deutsche Boerse e pela bolsa suíça Six, que foi, segundo a Reuters, a que apresentou a oferta mais elevada pela Borsa Italiana.



Fontes próximas do processo adiantaram à agência que as três ofertas pela bolsa italiana se situam entre os 3,5 mil milhões e os 4 mil milhões de euros, com a da Six a superar as outras duas propostas em termos de valor.



A London Stock Exchange, que assumiu o controlo da Borsa Italiana em 2007 por 1,6 mil milhões de euros, está agora a tentar vendê-la para cumprir os remédios impostos pelos reguladores após a aquisição da Refinitiv, de 27 mil milhões de euros.



(Notícia atualizada às 11:16 com mais informação)