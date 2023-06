Euronext suspende a negociação de ETF. Pré-abertura marcada para as 16:00

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

['exchange-traded fund']

A Euronext suspendeu a negociação de ETF, devido a problemas técnicos, segundo o comunicado publicado pela dona de várias bolsas europeias, incluindo a de Lisboa.Entretanto, haverá uma pré-abertura desta negociação entre as 16:00 e as 16:15, onde será possível ajustar as posições, sendo que a partir das 16:15, o segmento é aberto normalmente à negociação.

Nas notas, atualizadas no site da Euronext, a gestora bolsista salvaguarda que "não foram afetados outros segmentos" de ativos.

(Notícia atualizada às 16:02 horas).