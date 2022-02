Europa em risco de crise energética "estrutural" devido à Rússia. Inflação pressiona BCE

Com o petróleo muito perto dos 100 dólares por barril devido aos receios de disrupções na oferta, as gestoras de ativos alertam para a ameaça de que um conflito armado possa pressionar ainda mais a inflação e, consequentemente, a atuação do Banco Central Europeu (BCE).

