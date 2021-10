Wall Street em novos máximos no dia da Tesla "trillion dollar baby"

Ainda à espera dos resultados dos gigantes tecnológicos - o Facebook apresenta contas após o fecho de hoje e Microsoft e Alphabet divulgam números amanhã - Wall Street voltou a marcar novos recordes, com apenas o Nasdaq Composite a não fazer 25 de outubro entrar para a história.O Dow Jones avançou 0,18%, para os 35.741,15 pontos, depois de durante a sessão ter tocado os 35.787,04 pontos, máximos de fecho e do intraday.O índice alargado S&P 500 não quis ficar atrás e encerrou nuns inéditos 4.566,48 pontos, uma subida de 0,47%, e durante o dia chegou aos 4.572,62 pontos, novo recorde absoluto.Já o tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,90% mas os 15.226,71 pontos de fecho ainda ficam aquém do recorde de 15.374,33 pontos com que encerrou a sessão de 7 de setembro último.No S&P 500 os setores que lideraram os ganhos foram os bens de consumo, energia e materiais, com a PayPal a valorizar 2,7% após anunciar que não irá comprar a Pinterest, num negócio avaliado em 45 mil milhões de dólares.A estrela do dia, contudo, foi a Tesla, que disparou 12,66%, superando pela primeira vez os mil dólares ao fechar nos 1.024,86 dólares por ação. A empresa liderada por Elon Musk estreou-se no selecto clube das "trillion dollar babies" , ao atingir uma capitalização bolsista de 1,03 biliões de dólares.A fabricante de automóveis elétricos foi impulsionada pelo anúncio de uma encomenda de 100 mil veículos por parte da empresa de rent-a-car Hertz."Este ano os principais índices têm beneficiado de crescimentos robustos nos lucros - o ditado de que a subida da maré faz subir todos os barcos aplica-se em pleno", referiu à Bloomberg Seema Shah, estratega-chefe da Principal Global Investors."Mas, à medida que a economia abrande e as condições de mercado se tornem mais desafiantes a seletividade será chave", adverte.