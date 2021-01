Financeiras britânicas a operar em Portugal sujeitas a novas regras

As entidades com sede no Reino Unido que prestem serviços financeiros em Portugal estão, a partir de agora, sujeitas a novas regras. Com a oficialização da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e o fim do período de transição do Brexit, estas empresas passam, agora, a ter de pedir autorização aos reguladores nacionais para continuar a operar em Portugal. Os contratos já celebrados, incluindo de seguros ou

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...